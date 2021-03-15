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Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу

Алена Миронова
12:48 15.03.2021
Рекомендуется не брать с собой большое количество пар обуви при поездке в теплую страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Arnulf Hettrich, imageBROKER, Globallookpress
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Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала «Звезде», что необходимо, а что не стоит брать с собой на отдых за границу.

Так, в первую очередь следует не забыть загранпаспорт. Следующий пункт в списке - деньги, кредитные карты. Обязательно следует взять с собой мобильный телефон и зарядное устройство к нему. Важно также иметь при себе медицинскую страховку. Последнее, но немаловажное - личные лекарства, которые нельзя купить в другой стране.

«И в эти же личные лекарства можно положить, например, крем от загара. Либо, если вы летите на Занзибар, например, крем от москитов и так далее», - рассказала эксперт.

Говоря о том, что точно не стоит брать с собой за границу, тревел-блогер выделила четыре категории вещей. Итак, первое - бытовые приборы.

«Очень многие везут с собой фен, утюг и так далее. В этом нет смысла, потому что даже если этих приборов нет у вас в номере, вы всегда можете попросить их на ресепшн и вам их предоставят», - объяснила эксперт.

Не обязательно с собой брать российский паспорт и лишние документы. Например, те же права, в случае если не планируется ими пользоваться. Ансталь подчеркнула, что зачастую что-то из документов может потеряться. 

«Минимум брать с собой бесполезных гаджетов. Очень часто чемодан набивается техникой. Техника тяжелая. Если вы пользоваться не будете, например, какими-то игровыми приставками, лучше их не брать», - посоветовала эксперт.

Четвертое - средства гигиены: шампуни, гели для душа, полотенца и так далее. Тревел-блогер отметила, что практически во всех отелях все эти вещи предоставляются и так, а на крайний случай их можно приобрести достаточно дешево в местном магазине.

Эксперт также порекомендовала не брать с собой большое количество пар обуви при поездке в теплую страну. Она отметила, что вполне может хватить и одной пары, максимум - двух.

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