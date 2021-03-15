Диетолог назвала добавки для улучшения настроения

Прием некоторых добавок придает энергию, бодрость и улучшает настроение. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на диетолога, основателя бренда питания Шиврадж Басси. По словам специалиста, наряду со следованием принципам здорового питания, выполнением физических упражнений и сокращением времени, проведенного у экрана компьютера, добавки являются очень полезными в качестве средств для восполнения дефицита витаминов и улучшения качества сна, считает Басси.

Прежде всего, по мнению диетолога, необходимо получать адекватное количество витамина D. Поскольку при дефиците этого витамина происходит нарушение выработки гормонов серотонина и дофамина, ответственных за формирование положительных эмоций, развитие депрессивных состояний и снижение стрессоустойчивости и внимания.

Во-вторых, стоит обратить внимание на ашваганду - аюрведическую траву, которую часто называет «индийским женьшенем». По словам диетолога, добавка поможет организму справиться с тревогой, депрессией и бессонницей.

В-третьих, не стоит забывать и про L-тирозин, представляющий собой эоптически изомерную форму ароматической аминокислоты - тирозина. Вещество участвует в липидном обмене, регулирует аппетит и является необходимым для производства нейромедиаторов дофамина, адреналина и норадреналина. Добавка поможет справиться со стрессом и предотвратит вызванное из-за сильных переживаний развитие дефицита памяти и внимания.

В-четвертых, специалист напоминает об экстракте родиолы розовой, который обладает способностью облегчить симптомы легкой или умеренной депрессии и легкой тревоги, а также улучшить настроение.