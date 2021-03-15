Ученый назвал условия добычи людьми полезных ископаемых на Луне

Чтобы успешно добывать полезные ископаемые на Луне, землянам придется развернуть на планете горнорудную отрасль огромного масштаба. Однако подобная деятельность на данный момент представляется лишь возможным будущим, так как человечество еще не знает таких ресурсов, которые невозможно выгодно добыть на Земле. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Сейчас есть такое мнение, экспертное заключение, что на Луне мы не знаем ни одного полезного ископаемого, которое было бы выгодно привозить с Луны. А чтобы что-то использовать на Луне, необходимо сначала научиться там жить и что-то строить, что тоже не близкая перспектива», - заявил он.

Как отметил Петрукович, на данный момент самый известный ресурс Луны, с которым жители Земли могут что-то сделать, - это удобные места для лунных баз. Для них необходимы определенные условия, такие как освещенность Солнцем, качественная связь с Землей, доступ к ресурсам водяного льда, который может частично использоваться как топливо для ракетных двигателей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Согласно документу, российское правительство принимает предложение Роскосмоса, которое было согласовано с МИД РФ, Минюстом России и другими заинтересованными потенциальными исполнителями.