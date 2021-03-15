В России 3,5 миллиона человек полностью вакцинировались от коронавируса

В Российской Федерации уже 3,5 миллиона человек полностью привились от коронавируса, получив оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РФПИ.

Наше государство является лидером в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью три миллиона жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза», - подчеркнули в ведомстве.

Как стало известно СМИ из источников в дипломатических кругах, четыре европейских государства готовы начать переговоры для приобретения российской вакцины от COVID-19. На настоящий момент из стран ЕС «Спутник V» уже купили Венгрия и Словакия.