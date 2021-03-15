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Российский поисковик начнут устанавливать на гаджетах с 1 июля

Алена Миронова
11:27 15.03.2021
Данная мера затронет смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки.
Российский поисковик начнут устанавливать на гаджетах с 1 июля
© Фото: Valentin Wolf, imagebroker, Globallookpress
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С 1 июля на продаваемых в России гаджетах будут устанавливать отечественную поисковую систему. 

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», - сообщается в пресс-службе Минцифры.

Какая именно это будет поисковая система - пока неизвестно. Ее выберет правительство. Данная мера затронет смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал самые опасные для хранения на смартфоне данные. Так, например, не рекомендуется хранить в телефоне фотографию паспорта. По мнению эксперта, безопаснее иметь при себе распечатанный вариант. Нельзя также хранить в телефоне пароли, учетные данные, данные банковских карт.

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