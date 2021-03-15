Российский поисковик начнут устанавливать на гаджетах с 1 июля

С 1 июля на продаваемых в России гаджетах будут устанавливать отечественную поисковую систему.

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», - сообщается в пресс-службе Минцифры.

Какая именно это будет поисковая система - пока неизвестно. Ее выберет правительство. Данная мера затронет смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал самые опасные для хранения на смартфоне данные. Так, например, не рекомендуется хранить в телефоне фотографию паспорта. По мнению эксперта, безопаснее иметь при себе распечатанный вариант. Нельзя также хранить в телефоне пароли, учетные данные, данные банковских карт.