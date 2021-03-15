В РФ хотят зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен в текущем году зарегистрировать новую вакцину против оспы. Сейчас разработанный препарат проходит клинические испытания.

В настоящее время эффективность и безопасность вакцины проверяется на 334 совершеннолетних добровольцах не старше 60 лет. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее доктор медицинских наук указал, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов воздействия на иммунную систему. По его словам, любая вакцина воздействует на организм как иммуномодулятор.