В РФ хотят зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Сейчас разработанный препарат проходит клинические испытания.
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен в текущем году зарегистрировать новую вакцину против оспы. Сейчас разработанный препарат проходит клинические испытания.
В настоящее время эффективность и безопасность вакцины проверяется на 334 совершеннолетних добровольцах не старше 60 лет. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ранее доктор медицинских наук указал, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов воздействия на иммунную систему. По его словам, любая вакцина воздействует на организм как иммуномодулятор.