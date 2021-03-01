В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв газа

В пятиэтажном доме в Ставропольском крае произошел взрыв, один человек пострадал. По данным МЧС, причиной могла стать неисправность газовой системы. В доме были выбиты стекла на четвертом этаже, повреждена входная дверь.

«В поселке Рыздвяный в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок (предположительно газовоздушной смеси), пострадал один человек, эвакуировано 23 человека из 15 квартир на придворовую территорию», - говорится в сообщении МЧС.

В службе отметили, что возгорания нет, на базе администрации подготовлен пункт временного размещения. Пострадавший был доставлен в районную больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.