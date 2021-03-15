В Московском зоопарке появился Дракула

В Московском зоопарке впервые появилась пара очень редких орлиных попугаев. Самец и самка приехали в столицу из Южного парка птиц Малинки, провели некоторое время в карантине и сейчас переехали в Дом птиц.

Из-за своего яркого черно-красного оперения попугаев сравнивают со знаменитым вампиром Дракулой - литературным персонажем, который носил черный плащ с алой подкладкой.

Орлиные попугаи обитают в Новой Гвинее. Их численность уменьшается из-за незаконного отлова и уничтожения среды обитания. Это вид птиц занесен в Международную Красную книгу Международного союза охраны природы.

В природе орлиные попугаи питаются тропическими фруктами, однако в зоопарке с удовольствием лакомятся фруктовым пюре, смузи и даже в небольших количествах медов. Больше всего птицам пришлись по вкусу папайя и бананы.

Пока птицы еще привыкают к новому месту: они оглядываются, осваиваются, преимущественно сидят на ветках. Однако в целом попугаи довольно контактны – они практически сразу начали есть из рук киперов.