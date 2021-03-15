В Дагестане обрушился мост с грузовиком
Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.
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В Дагестане в Шамильском районе при проезде грузовика обрушился мост. Об этом сообщили в МЧС.
Дорожное сообщение нарушено в трех населенных пунктах: Кахиб, Гоор и Хиндах. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.
К месту происшествия направили пожарно-спасательный гарнизон. Уже в ближайшее время будет сделан временный проезд по руслу реки для легкового транспорта. В настоящий момент проехать могут только грузовые автомобили.