В Дагестане обрушился мост с грузовиком

В Дагестане в Шамильском районе при проезде грузовика обрушился мост. Об этом сообщили в МЧС.

Дорожное сообщение нарушено в трех населенных пунктах: Кахиб, Гоор и Хиндах. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.

К месту происшествия направили пожарно-спасательный гарнизон. Уже в ближайшее время будет сделан временный проезд по руслу реки для легкового транспорта. В настоящий момент проехать могут только грузовые автомобили.