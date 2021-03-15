Грунт провалился под припаркованной машиной в Зеленограде

Провал грунта произошел у корпуса 906 в девятом микрорайоне Зеленограда. Из образовавшейся в асфальте ямы шел пар, при этом в нее просел боковыми колесами припаркованный автомобиль.

На месте ЧП находятся работники МОЭК, МЧС РФ, «Жилищника» и Мосводостока. Работникам МЧС РФ понадобилось около часа, чтобы, обвязав машину тросами, благополучно достать ее из провала с помощью крана и поставить на колеса.

Компания МОЭК в ближайшее время намерена произвести технические раскопки и локализовать повреждение трубопровода. По предварительной информации, отключение отопления для работ не понадобится.