Грунт провалился под припаркованной машиной в Зеленограде
На месте уже находятся работники МОЭК, МЧС, Мосводостока и «Жилищника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Провал грунта произошел у корпуса 906 в девятом микрорайоне Зеленограда. Из образовавшейся в асфальте ямы шел пар, при этом в нее просел боковыми колесами припаркованный автомобиль.
На месте ЧП находятся работники МОЭК, МЧС РФ, «Жилищника» и Мосводостока. Работникам МЧС РФ понадобилось около часа, чтобы, обвязав машину тросами, благополучно достать ее из провала с помощью крана и поставить на колеса.
Компания МОЭК в ближайшее время намерена произвести технические раскопки и локализовать повреждение трубопровода. По предварительной информации, отключение отопления для работ не понадобится.