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Грунт провалился под припаркованной машиной в Зеленограде

Валентина Пескова
10:34 15.03.2021
На месте уже находятся работники МОЭК, МЧС, Мосводостока и «Жилищника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Провал грунта произошел у корпуса 906 в девятом микрорайоне Зеленограда. Из образовавшейся в асфальте ямы шел пар, при этом в нее просел боковыми колесами припаркованный автомобиль.

На месте ЧП находятся работники МОЭК, МЧС РФ, «Жилищника» и Мосводостока. Работникам МЧС РФ понадобилось около часа, чтобы, обвязав машину тросами, благополучно достать ее из провала с помощью крана и поставить на колеса.

Компания МОЭК в ближайшее время намерена произвести технические раскопки и локализовать повреждение трубопровода. По предварительной информации, отключение отопления для работ не понадобится.

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