В стране и мире Бомба для будущих пандемий: в Китае обнаружили рассадник новых вирусов Светлана Иванова Многие звери на пушных фермах болеют и могут легко заразить остальных животных, предупредили журналисты. © Фото: The Humane Society of the United States На зверофермах в Китае, где животных разводят для получения меха, может произойти вспышка новой вирусной инфекции. Часто звери там содержатся в антисанитарных условиях, большинство болеет и умирает. Об этом сообщает издание The Mirror, чьи журналисты в ходе двухмесячного расследования посетили 13 пушных ферм в Китае. Газета называет зверохозяйства «фабриками смерти», подчеркивая, что такие места являются потенциальным рассадником новых вирусов. На пушных фермах Китая, который является крупнейшим производителем меха в мире, животные содержатся в маленьких клетках, на близком друг к другу расстоянии. Многие звери болеют и могут легко заразить остальных животных. Кроме того, часто звери погибают мучительной смертью. Так, газета выяснила, как енотовидных собак парализовало после неудачной попытки убить их током. В итоге звери умирали медленной и мучительной смертью от остановки сердца, при этом находясь в сознании. Более того, журналистам стало известно о случаях продажи мяса пушных зверей в местные рестораны, где их потребляли ничего не подозревающие посетители. Авторы материала обратили внимание, что расследование проводилось во время глобальной пандемии, однако ни одно из зверохозяйств не соблюдало основные меры биозащиты. Более того, также игнорировались национальные правила борьбы с инфекцией: ни на одной из ферм не было дезинфекционных станций на въездах и выездах. Постоянный стресс, в котором находятся в таких местах, увеличивает масштабы возможного «вирусного выброса». Специалисты призывают закрыть и запретить зверофермы, где животных содержат в непосредственной близости друг к другу и заставляют страдать.