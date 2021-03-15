Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бомба для будущих пандемий: в Китае обнаружили рассадник новых вирусов

Светлана Иванова
10:45 15.03.2021
Многие звери на пушных фермах болеют и могут легко заразить остальных животных, предупредили журналисты.
Бомба для будущих пандемий: в Китае обнаружили рассадник новых вирусов
© Фото: The Humane Society of the United States
Читайте нас на:

На зверофермах в Китае, где животных разводят для получения меха, может произойти вспышка новой вирусной инфекции. Часто звери там содержатся в антисанитарных условиях, большинство болеет и умирает. Об этом сообщает издание The Mirror, чьи журналисты в ходе двухмесячного расследования посетили 13 пушных ферм в Китае.

Газета называет зверохозяйства «фабриками смерти», подчеркивая, что такие места являются потенциальным рассадником новых вирусов.

На пушных фермах Китая, который является крупнейшим производителем меха в мире, животные содержатся в маленьких клетках, на близком друг к другу расстоянии. Многие звери болеют и могут легко заразить остальных животных.

Кроме того, часто звери погибают мучительной смертью. Так, газета выяснила, как енотовидных собак парализовало после неудачной попытки убить их током. В итоге звери умирали медленной и мучительной смертью от остановки сердца, при этом находясь в сознании.

Более того, журналистам стало известно о случаях продажи мяса пушных зверей в местные рестораны, где их потребляли ничего не подозревающие посетители.

Авторы материала обратили внимание, что расследование проводилось во время глобальной пандемии, однако ни одно из зверохозяйств не соблюдало основные меры биозащиты. Более того, также игнорировались национальные правила борьбы с инфекцией: ни на одной из ферм не было дезинфекционных станций на въездах и выездах.

Постоянный стресс, в котором находятся в таких местах, увеличивает масштабы возможного «вирусного выброса». Специалисты призывают закрыть и запретить зверофермы, где животных содержат в непосредственной близости друг к другу и заставляют страдать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.