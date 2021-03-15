В стране и мире Глава Ставропольского края распустил правительство Алена Миронова Новый состав будет сформирован после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распустил региональное правительство после ареста зампредседателя Александра Золотарева. «Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.», - написал глава региона в Instagram. Отмечается, что новый состав правительства будет сформирован после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры. Ранее заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, Золотарев с сообщником получили от представителя строительной компании более 60 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтрактов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика