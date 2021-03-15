Момент гибели человека в Петрозаводске после падения на него снега попал на видео
Мужчина стоял на крыльце какой-то организации, когда ему на голову сорвалась с крыши снежная глыба.
© Видео: "Ситилинк", События Петрозаводск Карелия, ВКОнтакте © Фото: Ситилинк, Петрозаводск Карелия Россия, ВКонтакте
Трагический инцидент произошел в Петрозаводске на улице Куйбышева 14 марта. Мужчина стоял у одного из подъездов дома №10, в котором располагается одна из организаций. В этот момент ему на голову с крыши упала снежная глыба.
Как сообщает «МК в Карелии», на место происшествия сразу же вызвали полицию и скорую помощь, сотрудники которой зафиксировали смерть человека.
Инцидент попал на запись видеокамеры городского наружного наблюдения. В верхнем левом углу видео можно заметить человека, который что-то делает у двери какой-то организации. В 12.01 с крыши срывается снег или лед и падает ему прямо ему на голову. На помощь мужчине сразу же бросились прохожие.