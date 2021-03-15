Опубликовано постное меню для чиновников и депутатов

Для депутатов и чиновников составили специальное постное меню без молока и мяса. Набор блюд был предложен поварами комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента. Формирование такого меню на семь недель Великого поста уже стало практически традицией. Госслужащие также смогут питаться и продуктами стандартного меню.

Упор при выборе блюд делался на русскую кухню, как традиционную, так и в современном видении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами Елену Крылову. Наиболее дешевым пунктом меню будет порция гречки с жареным луком за 40 рублей. Дороже всего обойдется плов с кальмарами за 230 рублей.

На первое госслужащие смогут отведать, к примеру, суп-пюре из тыквы с гренками за 55 рублей или дальневосточный рассольник с морской капустой за 70. В качестве горячего можно будет выбрать фетучини с томатным соусом за 130 рублей или бигос из белокочанной капусты с яблоками за 75. Для десертов будут использоваться мармелады, варенья и печеные яблоки.

В этом году врачи посоветовали отказаться от поста тем россиянам, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой или средней форме. Также стоит осторожнее относится к пищевым ограничениям тем, кто проходит вакцинацию.