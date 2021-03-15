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AstraZeneca сделала заявление после отказа ряда стран ЕС от вакцины

Анна Берестовая
00:12 15.03.2021
В настоящее время препаратом были привиты более 17 миллионов человек.
AstraZeneca сделала заявление после отказа ряда стран ЕС от вакцины
© Фото: Luc Nobout via www.imago-images. globallookpress
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AstraZeneca сообщила, что проведенные ею исследования не подтверждают возможность проблемы тромбообразования как побочного эффекта от разработанной ею вакцины. Отчет о безопасности препарата, по заявлению британско-шведской компании, вскоре будет опубликован на сайте Европейского агентства лекарственных средств.

Выводы об отсутствии негативного воздействия вакцины на пациентов различного возраста и пола, по словам компании, были сделаны на основе изучения состояния свыше 17 миллионов человек, привитых на территории ЕС и Великобритании. В AstraZeneca указали, что количество зафиксированных случаев тромбоза и тромбоэмболии (15 и 22 соответственно) после вакцинации совсем не высоко.

«Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин», - указала заведующая медицинским отделом AstraZeneca Энн Тейлор.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европейского Союза отказались от применения вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Причиной стали сообщения о развитии тромбоза у пациентов после применения препарата.

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