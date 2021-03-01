Мультфильм «Душа» получил «Золотой глобус»

Совместная работа Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures «Душа» получила награду «Золотой глобус» на 78-й церемонии вручения американской премии. Картина была признана «Лучшим полнометражным анимационным фильмом» в этом киносезоне.

Другими номинантами стали мульфтфильмы «Путешествие на Луну», «Легенда о волках», «Вперед» и «Семейка Крудс 2». Церемония прошла в полувиртуальном формате в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Ранее россияне назвали самый любимый полнометражный мультфильм за 20 лет. Любимцем зрителей оказался «ВАЛЛ-И» 2008, получивший в свое время премии «Оскар» и «Золотой глобус».