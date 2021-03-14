В стране и мире «Просто сумасшедший ветер»: застрявший в аэропорту Иркутска Костя Дзю рассказал о непогоде Иван Линдеманн По информации МЧС, в течение ближайших суток неблагоприятные погодные условия сохранятся. © Видео: kostyatszyu, Instagram © Фото: kostyatszyu, Instagram Читайте нас на: Из-за обрушившейся на Иркутскую область метели Костя Дзю застрял в местном аэропорту. «Задержка рейса по уважительной причине. Лучше подождать. Не искушать судьбу», - написал он на своей странице в Instagram. Также боксер опубликовал видео, на котором подробно рассказал о непогоде. «Последние отголоски зимы. Хотели вылететь пораньше, но не получается. Просто сумасшедший ветер. Придется еще немного посидеть в аэропорту. Спасибо, зима. Последние моменты. Надеюсь, в этом году больше вас не увижу», - заявил Дзю. Из-за сильной метели в Иркутской области 80 населенных пунктов остались без света. По информации МЧС, в течение ближайших суток неблагоприятные погодные условия с сильным ветром сохранятся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика