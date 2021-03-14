Представитель ГУ МВС назвал истинного автора термина «гибридная война»

Россия с давних времен подвергается критике стран Запада, в данный момент эти заявления зачастую являются частью информационных атак на нашу страну. Защитой Российской Федерации в информационной войне также занимается Главное управление международного военного сотрудничества. Первый заместитель начальника ГУ МВС, Евгений Ильин заявил в эфире программы «Военная приемка», что даже сам термин «гибридная война», приписываемый Минобороны РФ, на самом деле был придуман иностранными журналистами.

«Например, очень распространенное на Западе существует мнение о якобы прописанной в доктринальных документах Российской Федерации, так называемой, концепции «гибридной войны». Мы проводили анализ этой ситуации и разбирались, откуда возник этот термин. Все очень просто. Один из журналистов для придания авторитета своим высказываниям в своей статье, использовал этот тезис и приписал его руководству Минобороны РФ. Хотя на самом деле, в доктрине у нас нигде этого тезиса нет», - отметил первый замначальника ГУ МВС.

В марте 2021 года Главное управление международного военного сотрудничества отмечает юбилей, 70 лет со дня основания. За точку отсчета взято 15 марта 1951 года, когда было принято решение и подписаны соответствующие документы о создании ГУ МВС. Тогда это было 10-е Главное управление генерального штаба. Данное подразделение отвечает в Министерстве обороны РФ за военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами.