Диетолог оценил вред салата из помидоров и огурцов
Алексей Ковальков отметил, что в течение дня человек ест много различных продуктов, которые все равно перемешиваются в желудке.
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Диетолог Алексей Ковальков развеял популярный миф о несочетаемости огурцов и помидоров. По словам специалиста, делать из этих овощей салат безопасно.
«Блажь это. Можно есть все, но желательно, питаться теми продуктами, которые растут над землей», - рассказал он на YouTube-канале.
Врач отметил, что в течение дня человек ест много различных продуктов, которые все равно перемешиваются в желудке.
Накануне Ковальков посоветовал, как быстро похудеть к лету. Диетолог заявил, что утро нужно начинать с приема отрубей.