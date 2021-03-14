Диетолог оценил вред салата из помидоров и огурцов

Диетолог Алексей Ковальков развеял популярный миф о несочетаемости огурцов и помидоров. По словам специалиста, делать из этих овощей салат безопасно.

«Блажь это. Можно есть все, но желательно, питаться теми продуктами, которые растут над землей», - рассказал он на YouTube-канале.

Врач отметил, что в течение дня человек ест много различных продуктов, которые все равно перемешиваются в желудке.

Накануне Ковальков посоветовал, как быстро похудеть к лету. Диетолог заявил, что утро нужно начинать с приема отрубей.