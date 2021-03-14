СМИ сообщили о провальных попытках администрации Байдена установить контакты с КНДР

Уже почти месяц США пытаются связаться с КНДР по разным дипломатическим каналам, но до сих пор не получили от Пхеньяна ответа. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена сообщают американские СМИ.

«До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна», - приводит слова собеседника Reuters.

Агентство сообщает, что США пытаются связаться с Северной Кореей, чтобы обсудить ядерную программу. Как отметил источник, молчание Пхеньяна вызывает озабоченность, особенно на фоне предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию.

Отмечается, что диалог между Вашингтоном и Пхеньяном не велся уже более года.

Напомним, что в ходе предвыборной гонки действующий американский президент неоднократно нелестно высказывался в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. На дебатах с Дональдом Трампом Джо Байден назвал его бандитом.