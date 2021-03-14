Замглавы Еврокомиссии назвал стратегию ЕС по вакцинации ошибочной

Стратегия Евросоюза по вакцинации от коронавирусной инфекции была ошибочной в той части, которая касалась заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

Тиммерманс считает, что совместный заказ вакцин был верным шагом, но эта договоренность была скорее в интересах богатых стран, таких, как ФРГ.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», - заявил первый заместитель главы Еврокомиссии.

Однако он оговорился и призвал подвести окончательные итоги после пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

Ранее агентства Bloomberg сообщил, что Евросоюз рискует недосчитаться от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов, которое вызвано «вялыми» темпами вакцинации населения от COVID-19.