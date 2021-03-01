Депутат Дмитрий Пашов арестован в Хабаровске

Центральный суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской областной думы, бизнесмена Дмитрия Пашова. Он будет находиться в СИЗО города. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля», - сообщили в суде.

Пашов был задержан 26 февраля во время командировки. По данным местных СМИ, его вызвали на допрос, в ходе которого были предъявлены обвинения по делу его товарища Олега Кана, который подозревается в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, контрабанде и занижении стоимости краба.

По данным СМИ, Кан бежал в Южную Корею и переписал активы на Пашова - из-за этого он стал считаться самым богатым депутатом России.