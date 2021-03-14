Гинцбург назвал число россиян, привившихся «Спутником V»

В России от коронавируса вакциной «Спутник V» привились уже более семи миллионов граждан. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Прививку получили уже семь миллионов россиян, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live».

Также Гинцбург подчеркнул, что каждое государство, которое хочет обезопасить себя от пандемии, должно развивать универсальные технологии, позволяющие создать широкий круг как вакцин, так и диагностических и лечебных препаратов.

Напомним, что «Спутник V» был разработан НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России. Это препарат стал первой зарегистрированной в мире вакциной. Его активно поставляют в другие страны мира. Восьмого марта стало известно, что РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.