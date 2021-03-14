В стране и мире Штормовой ветер сбивает с ног: кадры мощной метели на Байкале Иван Линдеманн Сотрудники МЧС России оказывают помощь автомобилистам, застрявшим на ледовой переправе до острова Ольхон. © Видео: irknews_038, Instagram, МУРАТ касымов, YouTube © Фото: irknews_038, Instagram Читайте нас на: На акватории озера Байкал зарегистрированы порывы ветра до 35 метров в секунду. В регионе бушует сильная метель. Кадры непогоды опубликованы в социальных сетях. На видео - сотрудники МЧС России оказывают помощь автомобилистам, застрявшим на ледовой переправе до острова Ольхон. Штормовой ветер буквально сбивает с ног спасателей. «В связи с этим ГУ МЧС России по Иркутской области просит по возможности воздержаться от проезда по ледовой переправе до острова Ольхон. Из-за штормового ветра это небезопасно. Водителей просят переждать непогоду», - сказали в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что из-за метели в Иркутской области 80 населенных пунктов остались без света. По информации МЧС, в течение ближайших суток неблагоприятные погодные условия с сильным ветром сохранятся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика