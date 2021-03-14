Стоматолог рассказала, сколько раз в неделю можно есть сладкое

Чтобы сохранить зубы, желательно снизить потребление сладкого. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. Причем леденцы и чупа-чупсы желательно вообще не употреблять, так как они портят эмаль.

После употребления сладкого, напомнила врач, обязательно нужно либо почистить зубы, либо прополоскать рот.

«Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы. Чистить зубы постоянно, после каждого приема пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали», - сказала Балакирева в беседе с RT.

Она рассказала, что существуют ирригаторы, которые струей воды очищают зубы. Также стоматолог добавила, что чистить зубы нужно как минимум дважды в день - утром и вечером. А сладкое стоит употреблять не более одного раза в неделю.

Бороться с налетом помогают некоторые овощи и фрукты. Эксперт посоветовала чаще есть яблоки и клубнику. Лимон для этих целей употреблять нежелательно - эмаль, наоборот, быстрее сотрется.