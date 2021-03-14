Стало известно о состоянии двух выживших при крушении Ан-26 в Казахстане

В Казахстане двое выживших при крушении самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты.

Ранее стало известно, что 13 марта в 17.20 по местному времени (14.20 мск) пропала связь с военным самолетом Ан-26, который принадлежал авиационной службе Комитета национальной безопасности страны. Воздушное судно потерпело крушение на взлетно-посадочной полосе аэропорта Алма-Аты. На борту находились шесть человек, четверо погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое, в реанимации, - приводит РИА Новости слова представителя Горздрава.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил выяснить причины авиакатастрофы. На данный момент Комитет национальной безопасности Казахстана рассматривает три основные версии крушения Ан-26: погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность.