СМИ сообщили о трех основных версиях крушения Ан-26

Комитет национальной безопасности Казахстана рассматривает три основные версии крушения самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты: погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность. Об этом сообщил телеканал «Алматы».

Тринадцатого марта военный самолет, принадлежавший Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, следовал из Нур-Султана в Алма-Аты. Связь с воздушным судном пропала около 17.20 (14.20 мск). Он потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе.

На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре человека погибли, двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-26.