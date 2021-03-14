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В Польше раскрыли обман Украины при отказе от российского газа

Иван Линдеманн
07:41 14.03.2021
По словам эксперта, на Украине создали небольшую трубопроводную петлю у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Жители страны продолжили покупать топливо из РФ, но уже по европейским ценам.
В Польше раскрыли обман Украины при отказе от российского газа
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Польский независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал о последствиях отказа Украины от российского газа.

В статье, опубликованной в Myśl Polska, он напомнил, что в 2015 году «Газпром» перестал поставлять топливо на Украину из-за прекратившихся платежей.

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды», - отметил эксперт.

Для того, чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс». По словам Щенсняка, на Украине создали небольшую трубопроводную петлю у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Жители страны продолжили покупать топливо из России, но уже по европейским ценам.

«Сливки снимал Запад - 25-50%  разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», - отметил эксперт.

Анджей Щенсняк пришел к выводу, что на «простой схеме» смогли неплохо заработать западные поставщики и их украинские партнеры.

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