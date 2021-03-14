Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов вспомнил «лихие 90-е» и рассказал, как на его глазах убили бывшего солиста «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова. По его словам, музыканта застрелили возле его дома.

«Я прекрасно помню тот день. Мишка ночевал у меня. Утром мы проснулись, позавтракали, и он ушел. Два выстрела на улице. Смотрю в окно - автомобиль отъезжает», - рассказал Шатунов в эфире «Россия 1».

Певец вспомнил, что спустившись на улицу, увидел окровавленного Сухомлинова, который умер у него на руках. Шатунов добавил, что убийцы так и не были найдены.

Напомним, что Михаил Сухомлинов был одним из первых участников группы «Ласковый май», в которой проработал около трех лет. Он погиб в конце сентября 1993 года в возрасте 19 лет. На тот момент он уже не работал в группе.