Аналитик Роскачества рассказала об опасных ошибках при зарядке смартфона

Если часто допускать ошибки при зарядке смартфона, то его аккумулятор долго не прослужит. Об этом предупредила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, лучше всего ставить гаджет на зарядку, когда уровень батареи составляет 10-15%.

«Идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла», - сказала эксперт «Российской газете».

Самой большой ошибкой, заявила специалист, является оставление смартфона на зарядке ночью. Насибулина посоветовала заряжать гаджет перед сном, а затем включать режим экономии батареи.

Продлит срок жизни аккумулятора и использование оригинальных адаптеров.

«Используйте только заводские адаптеры питания, а не "универсальные зарядки" из Китая. Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой», - отметила эксперт.

Если же телефон стал разряжаться быстрее, то стоит проверить количество потребляемой энергии в настройках. В случае, если это не поможет, отнести гаджет в ремонт.