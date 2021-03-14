В Иркутской области 80 населенных пунктов остались без света

В Иркутской области из-за сильного ветра около 80 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Временное отключение электричество обусловлено усилением ветра с порывами до 27 метров в секунду в 78 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях, в том числе некоторые районы в Иркутске и Ангарске.

По информации МЧС, в течение ближайших суток неблагоприятные погодные условия с сильным ветром и метелями сохранятся. Также в отдельных районах региона ожидается сильный снег.