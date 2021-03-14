«К глубокому стыду»: в Британии сравнили потенциал своих и российских танковых войск

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу Соединенного Королевства. Об этом говорится в отчете Комитета по обороне Палаты общин Великобритании, который посвящен состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны.

В документе сказано, что если бы Великобритании пришлось сражаться «с равным противником, под которым имеется ввиду Россия», то солдатам пришлось бы использовать «устаревающую и даже устаревшую бронетехнику».

«Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам», - приводит РИА Новости выдержку из документа.

В докладе приводятся данные, что в 1990 году в Великобритании основной парк боевых машин насчитывал 1200 единиц, на сегодняшний день - их 227. При этом военная техника нуждается в срочной модернизации.

По мнению британских парламентариев, на замену боевой техники потребуется не менее четырех лет прежде чем в ВС Великобритании появится хотя бы одно танковое подразделение, способное к ведению современного боя. В докладе упоминается российский танк «Армата» и созданная для других боевых машин улучшенная броня. При этом в Комитете высказали сомнение, что британский танк Challenger 2 способен противостоять «этой новой угрозе».

Отмечается, что Минобороны страны были в курсе о необходимости замены парка военной техники. Но из-за «бюрократических проволочек и неспособности командования принять решение» модернизация британской бронетехники сильно запоздала, при этом ВС России обновились и имеют современные технические средства.