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Правило пяти секунд: биолог развеял популярный миф об упавшей еде

Иван Линдеманн
06:56 14.03.2021
Единственное место, откуда можно поднять и съесть упавшую еду – стол, в чистоте которого вы лично уверены, отметил эксперт.
Правило пяти секунд: биолог развеял популярный миф об упавшей еде
© Фото: flickr
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Знаменитое «правило пяти секунд», связанное с упавшей на пол пищей, совершенно несостоятельно. Такое заявление в беседе с радио Sputnik сделал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Речь идет о популярном мифе, который многие люди повторяют в шутку, а некоторые – всерьез. Якобы пищу, упавшую на пол, можно успеть подобрать в течение пяти секунд, и в этом случае микробы не успеют на нее попасть.

Единственное место, откуда можно поднять и съесть упавшую еду – стол, в чистоте которого вы лично уверены, отметил эксперт. Во всех остальных случаях такие действия могут грозить неприятностями.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», - сказал Андрей Шестаков.

Речь идет не только о бактериях и вирусах, которые опасны для каждого. Основная масса микроорганизмов безопасна для человека, если она не происходит от другого существа – например, животного либо другого человека. И наиболее вероятным местом нахождения этих микроорганизмов является именно пол, отметил биолог.

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