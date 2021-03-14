Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний

Отеки могут свидетельствовать о развитии опасных болезней, и их появление стоит отслеживать. Такую рекомендацию озвучил врач-кардиолог Сергей Иванов.

«Отёки — это первое проявление может быть хронической сердечной недостаточности, поэтому к любым отёкам нужно относиться очень серьёзно», - отметил кардиолог в беседе с радио «Говорит Москва».

Один из типичных видов отеков – отек ног, который формируется к вечеру. По словам эксперта, такой симптом очень часто наблюдается при сердечной недостаточности.

Кроме того, отеки могут свидетельствовать о проблемах в других сферах, добавил врач. Они могут говорить о патологиях почек и гормональных нарушениях.

Ранее врачи назвали необычный симптом сердечного приступа. Чувство беспокойства или внезапной тревоги может сигнализировать о нем. Многие привязывают эти симптомы к панической атаке, однако они могут говорить и о надвигающемся сердечном приступе.