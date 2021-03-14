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В Хабаровском крае зафиксирован первый лесной пожар в 2021 году

Ян Брацкий
05:57 14.03.2021
Огонь горит на заболоченной территории Кур-Урмийского лесничества в районе населенного пункта Кукан.
В Хабаровском крае зафиксирован первый лесной пожар в 2021 году
© Фото: khabkrai.ru
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В Хабаровском крае зафиксировали первый в 2021 году лесной пожар. Возгорание произошло 13 марта в районе населенного пункта Кукан. Тушение осложняет тот факт, что огонь горит на заболоченной территории Кур-Урмийского лесничества.

«В краевом комитете лесного хозяйства издан первый приказ об открытии пожароопасного сезона 2021 года локально именно на территории Кур-Урмийского лесничества. В других районах региона ситуация пока менее напряженная. Однако с установлением теплых солнечных дней вероятность возгораний сухой травы увеличивается в разы. Поэтому уже сейчас важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», - отметили в краевом комитете лесного хозяйства, заявление которого опубликовано на сайте Хабаровского края.

Решение об объявлении пожароопасного сезона ранее приняли власти Астраханской области, где период с марта по апрель традиционно считается самым напряженным.

На этом фоне депутаты Государственной думы рассчитывают принять законопроект об увеличении штрафов за несоблюдение правил пожарной безопасности в 10 раз. Это коснется юридических и должностных лиц, для предпринимателей штраф может вырасти вдвое. Данный проект уже получил положительный отзыв со стороны кабмина.

Согласно текущему законодательству, штрафы за возгорание для граждан составляют от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от степени причиненного ущерба. Должностные лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели - от 50 тысяч до миллиона рублей.

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