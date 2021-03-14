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СМИ сообщили о планах ввести новые ограничениях на Олимпийских играх в Токио

Роман Захаров
05:27 14.03.2021
По данным журналистов, планируется установить правила, согласно которым группа сопровождения главы иностранной державы не должна будет превышать 11 человек.
СМИ сообщили о планах ввести новые ограничениях на Олимпийских играх в Токио
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
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Власти Японии призвали другие страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров на Олимпийских играх в Токио. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

По данным агентства, планируется установить правила, согласно которым группа сопровождения главы иностранной державы не должна будет превышать 11 человек. А группа, сопровождающая министра, не должна быть более четырех человек.

Также сообщается, что зарубежным лидерам придется сдавать тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом в Японию, а также обследоваться на наличие инфекции по прибытии в страну. Помимо этого, они не смогут встречаться с выступающими на соревнованиях атлетами и обязаны будут пользоваться только отведенным специально для них транспортом.

Наконец, по словам собеседников агентства, на предстоящих Играх высоких гостей будет сопровождать сотрудник японского правительства, который проконтролирует соблюдение ими санитарных мер, таких как ношение защитной маски и регулярное мытье рук.

Несколькими днями ранее Kyodo со ссылкой на источники распространило информацию, что кабмин Японии решил не приглашать иностранных болельщиков Олимпиаду в Токио для предотвращения распространения COVID-19.

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