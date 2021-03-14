В МВД раскрыли схему продажи фальшивых денег онлайн

Фальшивомонетчики все чаще продают поддельные денежные купюры онлайн. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных Интернет-ресурсов», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Согласно опубликованной информации, только в минувшем году в России число преступлений, связанных с продажей фальшивых денег выросло на шесть процентов. По итогам 2020 года было зарегистрировано 18 тысяч 700 подобных правонарушений. Сотрудники полиции задержали 805 человек, причастных к сбыту фальшивок. Более тысячи уголовных дел направлены в суды различных инстанций, добавили в ведомстве.

По информации Центробанка, в прошлом году было выявлено более 48 тысяч поддельных купюр. Самыми популярными у злоумышленников остаются банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. Их подделывают чаще всего.

Иногда подделки высокого качества оказываются в банкоматах. Так, в 2018 году одному из клиентов удалось положить на свою карту через банкомат фальшивые деньги, которые потом разошлись по кошелькам других пользователей. С того времени большая часть банкоматов стала современнее, однако местами сохранились устаревшие модели.

При получении фальшивых купюр эксперты советуют сразу позвать свидетелей и вызвать полицию. Доказать произошедшее помогут записи с камер. Если же поддельные деньги были распознаны вне видимости камер банкомата, следует вернуться, зафиксировать его номер и обратиться в банк.