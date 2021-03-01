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Астроном рассказал, как технологии помогают людям исследовать раннюю Вселенную

Анна Берестовая
04:05 01.03.2021
Накануне учеными было обнаружено крупнейшее из известных науке скопление галактик ранней Вселенной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал «Звезде», как ученым удается исследовать космическое пространство с помощью устройства OSIRIS. Именно благодаря работе этого инструмента накануне было обнаружено крупнейшее из известных науке скопление галактик ранней Вселенной.

«Прибор OSIRIS - это инструмент, установленный на Большом Канарском телескопе... Это самый большой телескоп оптического диапазона в мире и OSIRIS на телескопе этом установлен. Он применяется для многих различных целей, работает, фактически, по заявкам астрономов. И среди этих заявок многие посвящены проблемам звездообразования», - указал специалист.

Ученый объяснил, что изучать раннюю Вселенную, то есть состояние Вселенной вскоре после ее образования, удается, исследуя отдаленные космические объекты.

«Мы наблюдаем свет от объектов Вселенной, а свет имеет конечную скорость распространения. Когда мы начинаем наблюдать объекты на больших расстояниях, получается, что мы их наблюдаем и в далеком прошлом одновременно... Все дальше и дальше от нас... мы не только по расстоянию, но и по времени отодвигаемся», - обозначил эксперт.

Вибе добавил, что близкие объекты мы видим с хорошим качеством, а значит и в хорошем разрешении. Однако, чем дальше находится от нас объект, тем меньше мы получаем от него информации. Из-за этого лучше всего научное сообщество может описать звездообразование на ближайших космических расстояниях.

«Очень близкие области, расположенные в нашей галактике, там мы можем появляющиеся звезды просто пересчитывать. Мы их видим индивидуально», - отметил он.

Астроном рассказал, что и в России имеются свои собственные мощные телескопы для исследований подобного рода. Так, к примеру, в этих целях широко используется шестиметровый телескоп, установленный на Северном Кавказе.

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