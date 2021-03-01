«Крестовый поход на восток»: зачем Запад развернул информационную войну против России

В ходе выступления на заседании коллегии ФСБ, президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил ключевые угрозы, с которыми Россия сталкивается в последнее время. И исходят они не от киберпреступников или террористов, а от руководства западных стран.

«Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», - заявил Путин.

Против России, говорит президент, ведется целенаправленная информационная кампания. На Западе очерняется все, что хоть как-то касается России. Фейковые статьи в самых авторитетных изданиях поставлены на поток.

«В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», - заявил российский лидер.

Россия первая в мире создала и уже зарегистрировала сразу три вакцины против COVID-19. И это, по меркам запечатанного локдаунами Запада, уже не лезет ни в какие ворота. РФ - единственная страна, которая предлагает делиться вакциной с государствами, которым она пока не доступна. И уже делится.

После прихода к власти в США, Джозеф Байден фактически объявил «новый крестовый поход на восток». В своей статье «Суверенный ответ на глобальные угрозы», советник министра обороны России Андрей Ильницкий поясняет: задача Запада во главе с США перенапрячь Россию, внести хаос, сбить с поставленных целей.

«США в своем противостоянии с Китаем и Россией переходят к практике "горизонтальной эскалации", где соперничество будет преимущественно проходить ниже порога перерастания в реальные боевые действия - в границах диапазона, получившего известность как "серая зона"», - сообщает Ильницкий.

В условиях жесточайшей пандемии посыпались самые крепкие экономики мира. И санкции в таких условиях могли бы показаться чем-то крайне аморальным, но именно экономический сектор Запад выбрал для главного удара по России. Европа и США словно хотят «наказать Москву». За то, что она отстаивает свои внутренние интересы и отказывается идти на чужом поводу.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - заявил Путин.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия не заинтересована в устранении разногласий с Европой. Правда он не сказал, что устранить эти самые разногласия, значит выполнить поставленные Европой условия. МИД России предостерег коллег из ЕС от опрометчивых шагов, которые вызовут соразмерный ответ. И вот, Боррель заявляет: санкции все-таки будут.

Западные спецслужбы в это время наращивают свое наступление в киберпространстве. Только в США под крылом военной разведки АНБ создано киберкомандование, которое насчитывает около 18 тысяч высококвалифицированных офицеров.

Полномасштабная война развернута и на внутрироссийском информационном поле. Русскоязычные информационные платформы, которые базируются в Прибалтике и на Украине, превратились в настоящий агитационный конвейер. Практически каждую неделю МИД России получает новые подтверждения того, что западные разведки тратят огромные средства на интернет-издания, работающие именно в российском медиапространстве. Такие ресурсы намеренно искажают процессы, происходящие в России.

«Те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир свободе слова и выражения мнений, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации в нарушение обязательств в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На отражение информационных атак брошены силы ФСБ, в частности, за киберпространство отвечает «Центр информационной безопасности».

«Сегодня контрразведка, кроме своих основных обязанностей - ловить, искать, выявлять агентов и сотрудников, профессиональных сотрудников западных разведок, занимается еще и борьбой с терроризмом, борьбой с экстремизмом, предотвращение тех беспорядков которые инспирируются и финансируются западными спецслужбами», - отметил член комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Игорь Морозов.

Обычно в открытый доступ попадает лишь небольшой фрагмент речи Путина с выступления на коллегии Федеральной службы безопасности - основная часть проходит в закрытом режиме. В этом году в СМИ впервые попала такая объемная часть президентского доклада. И это не потому, что стало меньше государственных тайн. Но в условиях беспрецедентного давления на Россию, тем для открытого обсуждения стало больше.