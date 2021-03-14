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В ЛНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

Роман Захаров
04:49 14.03.2021
По данным Народной милиции ЛНР, украинские военные, после того, как лишились БПЛА, прекратили обстрел населенного пункта Молодежное.
В ЛНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника
© Фото: Максим Захаров, Риа Новости
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обезвредила принадлежавший украинским силовикам беспилотник, с помощью которого корректировался огонь по подконтрольному ополченцам поселку Молодежное в Донбассе. Такое заявление сделал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен, и в результате подавления каналов управления и навигации, потерпел крушение над позициями вооруженных формирований Украины», - приводит РИА Новости слова Филипоненко.

Он добавил, что лишившись возможности проводить воздушную разведку и корректировку огня по гражданской инфраструктуре поселка, украинским военным пришлось прекратить стрельбу.

Филипоненко также сообщил, что, по данным разведки ЛНР, 11 марта на позиции 1-го батальона 92-й бригады в районе населенного пункта Катериновка, который находится под контролем Киева, был осуществлен подвоз боеприпасов к 82-миллиметровым минометам, что, по его мнению, может говорить о подготовке к данной провокации.

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