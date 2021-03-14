Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Европа предпочла ракету «Союз» для запуска спутников Galileo

Ян Брацкий
04:32 14.03.2021
Контракт на запуск четырех спутников Galileo двумя ракетами Ariane 6 был подписан в сентябре 2017 года.
СМИ: Европа предпочла ракету «Союз» для запуска спутников Galileo
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
Читайте нас на:

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ». До этого были запланированы старты европейской Ariane 6.

Контракт на запуск четырех спутников Galileo двумя ракетами Ariane 6 был подписан в сентябре 2017 года. Ракета «Союз» тогда рассматривалась в качестве запасного варианта, но из-за задержки первого пуска Ariane 6, один из спутников было решено запустить при помощи российской ракеты-носителя.

«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Galileo - одна из глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, подобные услуги предлагают российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:57 В стране и мире
Православные встречают Прощеное воскресенье
20:00 Армия
Видео
Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»
00:23 Армия
В Нижегородской области завершился второй этап конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня»
18:28 Спорт
Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
17:28 В стране и мире
Видео
Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.