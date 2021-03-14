СМИ: Европа предпочла ракету «Союз» для запуска спутников Galileo

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ». До этого были запланированы старты европейской Ariane 6.

Контракт на запуск четырех спутников Galileo двумя ракетами Ariane 6 был подписан в сентябре 2017 года. Ракета «Союз» тогда рассматривалась в качестве запасного варианта, но из-за задержки первого пуска Ariane 6, один из спутников было решено запустить при помощи российской ракеты-носителя.

«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Galileo - одна из глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, подобные услуги предлагают российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют.