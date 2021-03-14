В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел пожар

Спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в одном из квартирных жилых домов в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

«Ликвидация открытого горения - 3.12», - информирует ведомство.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Красная. Спасатели эвакуировали из горящего здания 25 человек, после чего локализовали пожар на площади 350 квадратных метров.

К борьбе с огнем были привлечены 53 человека и 15 единиц техники. О пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту информации не поступало.