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СМИ: 12 полицейских пострадали при разгоне протестов в Дрездене

Ян Брацкий
03:53 14.03.2021
Демонстранты требовали скорейшей отмены введенных ранее ограничений из-за коронавирусной инфекции.
СМИ: 12 полицейских пострадали при разгоне протестов в Дрездене
© Фото: _LinaDahm_ twitter
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По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести в ходе протестов против ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции в Дрездене. За день было зарегистрировано 47 правонарушений, в девяти случаях демонстранты открыто нападали на правоохранителей, пишет газета Zeit со ссылкой на полицию.

Участники несогласованных акции требовали отменить введенные ограничения, некоторые из них имели при себе оружие. Полицейские были вынуждены применить в отношении нарушителей порядка спецсредства: дубинки, наручники и слезоточивый газ. По меньшей мере три человека были арестованы и помещены под стражу, пишет издание.

По данным Zeit, аналогичные протестные акции прошли во многих крупных городах Германии. Люди выходили на улицы под девизом «Хватит». Ковидный кризис и его пагубные последствия в Европе ощущаются все сильнее. Ранее ряд правительств стран, входящих в ЕС, официально обратились к Брюсселю с требованием ослабить или отменить введенные ограничительные меры.  По мнению инициаторов, это позволит стимулировать туристический сектор и улучшить финансовое положение стран, экономика которых зависит от туризма.

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