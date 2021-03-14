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Врач объяснил, почему невозможно улучшить иммунитет

Роман Захаров
03:36 14.03.2021
Доктор медицинских наук Михаил Костинов также рассказал, как правильно поддерживать работу иммунной системы.
Врач объяснил, почему невозможно улучшить иммунитет
© Фото: pixabay
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Улучшить состояние имеющегося у человека иммунитета - невозможно. Такое заявление сделал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

По словам специалиста, в «межсезонье» даже у здоровых людей происходит снижение иммунитета. При этом улучшить его нельзя, поскольку «состояние иммунитета определяется в том числе и наследственностью».

«Его можно лишь поддерживать в "рабочем" состоянии, а для этого не нужно предпринимать каких-то специальных мер. Достаточно внимательнее относиться к своему здоровью (это не будет лишним ни в один сезон) и укреплять иммунитет естественными методами - прогулками, умеренной физической активностью, полноценным сном и рациональным питанием», - рассказал медик в беседе с «АиФ».

Врач добавил, что вмешиваться в работу иммунной системы без крайней надобности - не стоит. Костинов также сообщил, что сильный иммунитет - это не всегда хорошо.

«Избыточная активность иммунной системы лежит в основе аутоиммунных заболеваний, при которых иммунные клетки разрушают собственный организм», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, доктор медицинских наук предупредил, что народные средства, например, лук, чеснок, сельдерей или имбирь, действительно убивают вирусы и бактерии, чем «облегчают работу иммунной системе», но в то же время они никак не влияют на нее.

В заключение Михаил Костинов напомнил о том, что для иммунитета очень важны правильное питание и отсутствие стресса. Он также назвал вакцинацию одним из самых эффективных способов укрепления иммунной системы.

«Любая вакцина действует как иммуномодулятор и активизирует факторы защиты, в том числе и вакцина от коронавируса», - резюмировал медик.

Ранее ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне назвали продукты питания, употребление которых может нарушать нормальную работу иммунной системы и вызывать ряд опасных болезней.

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