В Лондоне анонсировали наращивание «военного потенциала в киберпространстве»

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве. Таким образом официальный Лондон намерен противостоять потенциальным противникам. Соответствующее заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона распространила его канцелярия. По мнению Джонсона, цифровые возможности вносят революционные изменения в жизнь и стиль ведения войн.

«Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», - сказал Джонсон.

Как ожидается, соответствующие предложения британский премьер может озвучить на следующей неделе в ходе представления комплексного обзора вопросов внешней политики и обороны. Новый подход к киберсфере, по его мнению, позволит Великобритании в корне изменить возможности для продвижения своих интересов на мировой арене.

В России тщательно следят за попытками партнеров наращивать подобный потенциал. Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил активность западных спецслужб по наращиванию наступления в киберпространстве. По его словам, только в США под крылом военной разведки АНБ создано киберкомандование, которое насчитывает около 18 тысяч высококвалифицированных офицеров.