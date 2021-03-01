Британцам придется доплатить за возможность улететь из страны

Аэропорт Хитроу в Великобритании ввел дополнительный денежный сбор. Новая мера коснется пассажиров исходящих рейсов, в том числе - вылетающих из страны. Ввести допсбор было решено для частичного покрытия убытков, понесенных воздушной гаванью из-за пандемии COVID-19.

Сумма доплаты составит £8,9 (около 927 рублей) на человека. Собирать ее с пассажиров начнут с апреля 2021 года. Об этом пишет газета Evening Standard.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, начнут снимать в стране с 8 марта. Ослабление будет производиться в четыре этапа.