Врач назвал категорию людей, которым следует воздержаться от поста

Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко посоветовал людям, заболевшим коронавирусом, воздержаться от ограничений во время Великого поста. Специалист отметил, что пациент должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.

«COVID-19 - тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание», - объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик также рекомендовал верующим, которые все-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму. Он подчеркнул, что на протяжении строгого поста разрешается в определенные дни есть рыбу, морепродукты и даже поддерживать силы вином.

В заключение Карабиненко призвал россиян не впадать в крайности и напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.

Напомним, сегодня православные христиане встречают Прощеное воскресенье - последний день перед началом Великого поста. В храмах в это время совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение.