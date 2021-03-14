Ведущая умерла во время свадьбы в Волгограде
Для установления обстоятельств произошедшего Следственный комитет проводит проверку.
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В Волгограде во время свадебного торжества скончалась ведущая. По словам гостей, женщина внезапно упала в ходе проведения конкурса.
«Она была без сознания. Кто-то из гостей не раз пытался ей помочь. Потом приехала реанимация и забрала ее», - цитирует портал V1.ru одного из очевидцев.
В результате произошедшего женщину спасти не удалось - она скончалась по дороге в больницу. Причины смерти на данный момент не уточняются.
По факту случившегося сотрудники Следственного комитета по региону начали проверку.