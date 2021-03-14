В стране и мире Ведущая умерла во время свадьбы в Волгограде Светлана Головина Для установления обстоятельств произошедшего Следственный комитет проводит проверку. © Фото: pixabay Читайте нас на: В Волгограде во время свадебного торжества скончалась ведущая. По словам гостей, женщина внезапно упала в ходе проведения конкурса. «Она была без сознания. Кто-то из гостей не раз пытался ей помочь. Потом приехала реанимация и забрала ее», - цитирует портал V1.ru одного из очевидцев. В результате произошедшего женщину спасти не удалось - она скончалась по дороге в больницу. Причины смерти на данный момент не уточняются. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета по региону начали проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика