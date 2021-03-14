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Молодой диджей из Казахстана получил «Грэмми»

Анна Берестовая
23:41 14.03.2021
Ремикс композиции Roses принес музыканту мировую известность.
Молодой диджей из Казахстана получил «Грэмми»
© Фото: imanbekmusiс instagram
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Молодой казахстанский диджей под псевдонимом Imanbek стал обладателем музыкальной премии «Грэмми». Награду Иманбеку Зейкенову обеспечил ремикс композиции Roses американского исполнителя SAINt JHN, ставший настоящим хитом в Интернете.

Ремикс, выложенный на YouTube, набрал к настоящему моменту более 145 миллионов просмотров и принес музыканту мировую известность. Перед номинацией трек вошел в топ-5 рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

В список номинатов 63-й премии «Грэмми» также был включен российский исполнитель. Пианист Даниил Трифонов был выдвинут в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки».

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