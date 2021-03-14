Молодой диджей из Казахстана получил «Грэмми»

Молодой казахстанский диджей под псевдонимом Imanbek стал обладателем музыкальной премии «Грэмми». Награду Иманбеку Зейкенову обеспечил ремикс композиции Roses американского исполнителя SAINt JHN, ставший настоящим хитом в Интернете.

Ремикс, выложенный на YouTube, набрал к настоящему моменту более 145 миллионов просмотров и принес музыканту мировую известность. Перед номинацией трек вошел в топ-5 рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

В список номинатов 63-й премии «Грэмми» также был включен российский исполнитель. Пианист Даниил Трифонов был выдвинут в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки».