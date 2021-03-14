Баку и Ереван начали переговоры по разблокировке коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем ОБСЕ Анн Линден заявил о начале переговоров с Арменией об открытии коммуникаций. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы уже начали процесс переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что данный вопрос может стать поворотной точкой для полного закрытия войны и занесения ее в историю», - сказал Алиев.

Президент отметил, что на данный момент состоялись уже несколько раундов переговоров на разных уровнях. Решение данного вопроса является частью заявления, подписанного 10 ноября прошлого года.

По словам Алиева, открытие коммуникаций «станет выгодным для всех стран региона, создаст новые возможности и придаст новую динамику».